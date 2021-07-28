В Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19. Власти Японии объяснили это "индийским" штаммом

Среднее количество больных за последнюю неделю до 27 июля составило 1762 человек, это на 149,4% больше, чем за предыдущую неделю. Быстрое распространение инфекции остановить невозможно, сообщил вещатель.

Впервые с 18 мая количество тяжелобольных превысило 80 человек.

По словам министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Тамуры Норихисы, инфекция быстро распространяется из-за "индийского" штаммa коронавируса.

Профессор Казухиро Татеда из университета Тохо сказал, что 27 июля в Токио число людей, у которых был подтвержден COVID-19, стало самым высоким за всю историю.