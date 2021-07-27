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Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал женского турнира по боксу на Олимпиаде в Токио

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За выход в полуфинал Лысенко (на фото она с тренером) будет биться 30 июля
За выход в полуфинал Лысенко (на фото она с тренером) будет биться 30 июля
Фото: НОК України / Twitter

Украинская спортсменка Анна Лысенко в дебютном противостоянии на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио одержала победу над соперницей из Марокко Умаймой Бель Ахбиб и прошла в четвертьфинал турнира по боксу.

Об этом Федерация бокса Украины проинформировала в Facebook. 

https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/1870854606414607

Данные на сайте Олимпиады свидетельствуют, что украинка одержала победу с разгромным счетом 5:0. Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. 

Спортсменка рассказала после поединка, что уже побеждала марроканку в Болгарии. 

"Она – "грязный" боксер: идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку. Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Насколько получилось – тренер будет делать анализ, укажет на ошибки. Первый бой всегда зажимает, попыталась отвлечься максимально и показать свой бокс. Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать. Будем готовиться [к бою с] представительницей Турции", – цитирует Лысенко в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. 

Следующий бой – за выход в полуфинал – украинка проведет с Бусеназ Сюрменели из Турции 30 июля. 

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4224462847633213

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

На 27 июля у Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бокс, Украина, Турция, Олимпиада, Токио, Марокко, Олимпиада 2020, Олимпийские игры, украинки
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