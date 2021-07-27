Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал женского турнира по боксу на Олимпиаде в Токио

За выход в полуфинал Лысенко (на фото она с тренером) будет биться 30 июля Фото: НОК України / Twitter

Об этом Федерация бокса Украины проинформировала в Facebook.

Данные на сайте Олимпиады свидетельствуют, что украинка одержала победу с разгромным счетом 5:0. Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг.

Спортсменка рассказала после поединка, что уже побеждала марроканку в Болгарии.

"Она – "грязный" боксер: идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку. Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Насколько получилось – тренер будет делать анализ, укажет на ошибки. Первый бой всегда зажимает, попыталась отвлечься максимально и показать свой бокс. Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать. Будем готовиться [к бою с] представительницей Турции", – цитирует Лысенко в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Следующий бой – за выход в полуфинал – украинка проведет с Бусеназ Сюрменели из Турции 30 июля.