В Украине второй день подряд растет заболеваемость COVID-19

За сутки от коронавируса выздоровели 459 человек Фото: depositphotos.com

Сутками ранее в стране подтвердили 681 случай COVID-19.

Также за сутки с COVID-19 в больницу попало 507 человек, выздоровело от болезни – 459, а умерло – 15.

По данным Минздрава, за 24 часа сделано 46 244 теста на коронавирус, из которых 20 673 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (189) и Донецкой области (70).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 250 061 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 891 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 185 339 человек.