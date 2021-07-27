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В Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются менее чем в 1% случаев – Минздрав

Вакцинация началась в Украине 24 февраля
Вакцинация началась в Украине 24 февраля
Фото: ЕРА

После сделанных в Украине 4,7 млн прививок от коронавирусной инфекции побочные эффекты зарегистрированы менее чем в 1% случаев. Об этом 26 июля проинформировал в Facebook Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

"На 26 июля в Украине введено почти 4,7 млн доз вакцин. А именно: 499 720 – Covishield, 1 484 196 – CoronaVac, 1 715 780 – Comirnaty и 964 083 – AstraZeneca. В соответствии с обновленными данными риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким – менее 1%", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после введения вакцины AstraZeneca побочные эффекты чаще всего наблюдались у женщин и мужчин в возрасте 61–72 лет, после Covishield – у женщин 31–45 лет и мужчин в возрасте 46–60 лет; после CoronaVac – у женщин в возрасте 46–60 лет и у мужчин в возрасте 61–72 года; после Comirnaty – у женщин и мужчин в возрасте 46–60 лет.

Экспертный центр призвал украинцев сообщать "о неблагоприятных событиях после иммунизации".

https://www.facebook.com/dec.gov.ua/posts/4470231649662494

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, женщины, Минздрав, мужчины, вакцина, прививки
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