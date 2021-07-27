В Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются менее чем в 1% случаев – Минздрав

"На 26 июля в Украине введено почти 4,7 млн доз вакцин. А именно: 499 720 – Covishield, 1 484 196 – CoronaVac, 1 715 780 – Comirnaty и 964 083 – AstraZeneca. В соответствии с обновленными данными риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким – менее 1%", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после введения вакцины AstraZeneca побочные эффекты чаще всего наблюдались у женщин и мужчин в возрасте 61–72 лет, после Covishield – у женщин 31–45 лет и мужчин в возрасте 46–60 лет; после CoronaVac – у женщин в возрасте 46–60 лет и у мужчин в возрасте 61–72 года; после Comirnaty – у женщин и мужчин в возрасте 46–60 лет.

Экспертный центр призвал украинцев сообщать "о неблагоприятных событиях после иммунизации".