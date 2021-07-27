В Украине сделали почти 5 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы – 48 044 человека, подчеркнули в ведомстве.

В течение суток работали: 710 мобильных бригад, 2540 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 938 596 прививок.