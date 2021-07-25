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Евросоюз одобрил вакцину Moderna для подростков

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В Европе разрешили прививать подростков вакциной Moderna
В Европе разрешили прививать подростков вакциной Moderna
Фото: EPA

Европейское агентство по медицинским средствам (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Spikevax производства компании Moderna для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили на сайте EMA 23 июля.

Ранее этой вакциной было разрешено прививать только людей в возрасте 18 лет и старше.

Подростков будут вакцинировать так же, как и взрослых: вакцину будут вводить дважды внутримышечно в предплечье с интервалом четыре недели.

Эффективность вакцины была доказана в исследовании, в котором принимали участие 3732 подростка в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование показало, что вакцина Spikevax вызывала у детей с 12 до 17 лет выработку антител, сравнимую с таковой у молодых людей в возрасте с 18 до 25 лет.

Отмечается, что у подростков могли возникать такие же побочные эффекты вакцинации, как и у взрослых, – боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошнота, рвота и жар. Однако они возникали в легкой или умеренной форме и проходили через несколько дней.

В EMA подчеркнули, что из-за ограниченного числа детей и подростков, участвовавших в исследовании, ученые не могли бы обнаружить новые редкие побочные эффекты или оценить риск известных побочных эффектов, таких как миокардит и перикардит.

Однако общий уровень безопасности вакцины, определенный для взрослых, был подтвержден в исследовании подростков; агентство сочло, что польза от вакцинации для подростков перевешивает риски, особенно в условиях риска развития тяжелой формы COVID-19.

Контекст:

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

В июне Moderna заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма "Дельта".

В Украине вакцина от Moderna (18 июля в Украину привезли 2 млн доз в рамках механизма COVAX и уже используют их) пока не зарегистрирована. В Минздраве сообщали hromadske, что разрешили иммунизацию этим препаратом, так как он был одобрен для экстренного применения регуляторами ВОЗСША и Европы. "Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", – говорил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ.

Теги: лекарства, вакцинация, исследование, дети, Евросоюз, подростки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna, EMA
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