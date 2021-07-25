Евросоюз одобрил вакцину Moderna для подростков

Ранее этой вакциной было разрешено прививать только людей в возрасте 18 лет и старше.

Подростков будут вакцинировать так же, как и взрослых: вакцину будут вводить дважды внутримышечно в предплечье с интервалом четыре недели.

Эффективность вакцины была доказана в исследовании, в котором принимали участие 3732 подростка в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование показало, что вакцина Spikevax вызывала у детей с 12 до 17 лет выработку антител, сравнимую с таковой у молодых людей в возрасте с 18 до 25 лет.

Отмечается, что у подростков могли возникать такие же побочные эффекты вакцинации, как и у взрослых, – боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошнота, рвота и жар. Однако они возникали в легкой или умеренной форме и проходили через несколько дней.

В EMA подчеркнули, что из-за ограниченного числа детей и подростков, участвовавших в исследовании, ученые не могли бы обнаружить новые редкие побочные эффекты или оценить риск известных побочных эффектов, таких как миокардит и перикардит.

Однако общий уровень безопасности вакцины, определенный для взрослых, был подтвержден в исследовании подростков; агентство сочло, что польза от вакцинации для подростков перевешивает риски, особенно в условиях риска развития тяжелой формы COVID-19.