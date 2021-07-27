В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 700 человек

За сутки от COVID-19 выздоровели 515 человек Фото: depositphotos.com

Сутками ранее в стране подтвердили 213 случаев COVID-19.

Также за сутки с COVID-19 в больницу попали 266 человек, выздоровели от болезни 515, а умерли – 27.

По данным Минздрава, за 24 часа сделано 44 739 тестов на коронавирус, из которых 22 330 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (188) и Одесской области (68).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 249 344 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 876 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 184 880 человек.