Кабмин изменил правила пересечения границ Украины из-за "индийского" штамма коронавируса

"Новые изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности его "Дельта"-штамма", – говорится в сообщении.
Согласно принятым правилам, для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов:
Вакцины должны быть включены в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ о вакцинации должен быть выдан в соответствии с международными медико-санитарными правилами или с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации, указали в Минздраве.
Если документ о полной вакцинации от коронавируса отсутствует, иностранец устанавливает приложение "Вдома" и обязуется начать самоизоляцию через 72 часа.
Граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или справки 063-О о первой прививке.
Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса. Если такого документа нет, они устанавливают приложение "Вдома" и обязуются начать самоизоляцию через 72 часа.
Для невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила. Им нужно обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию без права досрочного завершения.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября. Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине зафиксировали 28 июля.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.