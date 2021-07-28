Кабмин изменил правила пересечения границ Украины из-за "индийского" штамма коронавируса

Иностранцам нужно иметь документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 Фото: ЕРА

"Новые изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности его "Дельта"-штамма", – говорится в сообщении.

Согласно принятым правилам, для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19.

Вакцины должны быть включены в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ о вакцинации должен быть выдан в соответствии с международными медико-санитарными правилами или с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации, указали в Минздраве.

Если документ о полной вакцинации от коронавируса отсутствует, иностранец устанавливает приложение "Вдома" и обязуется начать самоизоляцию через 72 часа.

Граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или справки 063-О о первой прививке.

Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса. Если такого документа нет, они устанавливают приложение "Вдома" и обязуются начать самоизоляцию через 72 часа.

Для невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила. Им нужно обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию без права досрочного завершения.