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Кабмин изменил правила пересечения границ Украины из-за "индийского" штамма коронавируса

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Иностранцам нужно иметь документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19
Иностранцам нужно иметь документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины 28 июля ввел ряд ограничений по пересечению границы Украины из-за распространения "индийского" штамма коронавируса. Новый перечень мер опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

"Новые изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности его "Дельта"-штамма", – говорится в сообщении.

Согласно принятым правилам, для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов:

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19.

Вакцины должны быть включены в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ о вакцинации должен быть выдан в соответствии с международными медико-санитарными правилами или с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации, указали в Минздраве.

Если документ о полной вакцинации от коронавируса отсутствует, иностранец устанавливает приложение "Вдома" и обязуется начать самоизоляцию через 72 часа.

Граждане Украины смогут беспрепятственно пересечь границу при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или справки 063-О о первой прививке.

Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса. Если такого документа нет, они устанавливают приложение "Вдома" и обязуются начать самоизоляцию через 72 часа.

Для невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила. Им нужно обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию без права досрочного завершения.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября. Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине зафиксировали 28 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, самоизоляция, прививки, штамм, Дельта
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