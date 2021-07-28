В Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса

С начала прививочной кампании в Украине привили 3,3 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы – 56 376 человека, подчеркнули в ведомстве.

В течение суток работали 826 мобильных бригад, 2666 пунктов прививки, 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 264 715 человека, из них получили одну дозу – 3 264 713 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 081 924 прививок.