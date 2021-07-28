Первый умерший от штамма "Дельта" украинец – врач, он заразился в Украине – Минздрав

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал 28 июля на брифинге, посвященном этому летальному случаю, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это по специальности врач. Это мужчина, у которого нет опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. То есть это факт инфицирования именно на территории Украины – или во время исполнения служебных обязанностей, или в домашних условиях", – сказал он.

По словам Кузина, у умершего были сопутствующие заболевания. По данным телеканала "Киев", мужчина скончался в Александровской больнице столицы.

Всего в Украине на 28 июля подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", большинство заболевших посещали Россию, рассказал санврач.