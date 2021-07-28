В Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина

Кабинет Министров 16 июня продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.

В Украине к 27 июля подтвердили 717 новых случаев коронавирусной инфекции. Сутками ранее в стране подтвердили 681 случай COVID-19. С начала прививочной кампании в стране привили почти 3,3 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы более 1,8 млн.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдаун осенью в стране неминуем. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.