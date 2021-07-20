Две области Украины не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

Эти два региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако области подпадают под "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

19 июля эта динамика составляла в Одесской области 50,3%, а в Тернопольской – 88,9% при норме не более 50%.

Впрочем, для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому пока Одесская и Тернопольская области остаются в "зеленой" зоне.

Инфографика: moz.gov.ua