"У нас есть три алгоритма". Кузин рассказал, как в Украине исследуют штамм коронавируса "Дельта"

"На прошлой неделе во вторник [20 июля] Центр общественного здоровья получил ПЦР-системы, которые позволяют диагностировать "Дельту". Этот ПЦР-тест делают в среднем шесть часов. Его особенность в том, что тест делают уже после установленного диагноза "коронавирусная болезнь". То есть сначала делают обычный ПЦР, а затем еще один – уже на определение мутации "Дельта". Изолированно его пока нельзя использовать. Сейчас у нас около 2 тыс. таких тест-систем. Ожидаем, что в ближайшее время мы сможем передать их на уровень областей, чтобы ускорить выдачу результатов", – сказал Кузин.
По его словам, на данный момент каждую неделю образцы из всех регионов Украины везут в Киев.
"У нас есть три алгоритма обнаружения "Дельты", то есть эпидемиологического исследования. Первый. На уровне каждой области мы выделили кластеры – зоны или территории с аномальным повышенным уровнем заболеваемости, из которых определенный процент образцов еженедельно передается в Киев, чтобы их проанализировать на наличие "Дельты". Второй. Мы проверяем определенный процент образцов тех людей, которые очень тяжело переносят болезнь, чтобы знать, какие штаммы приводят к большему проценту госпитализаций или тяжелого течения. Третий. Мы проверяем определенный процент образцов тех людей, которые вернулись из-за границы, чтобы видеть штаммы, которые ввозят на территорию Украины", – пояснил главный санврач.
Он также добавил, что тест-системы на выявление "Дельты" Украина получила в рамках благотворительной помощи от Всемирной организации здравоохранения. Однако в планах Минздрава – закупить дополнительные тест-системы для определения "Дельты".
В Украине на 28 июля подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", один человек умер. По словам Кузина, умерший был врачом и заразился в Украине, у него также были сопутствующие заболевания. По данным телеканала "Киев", мужчина скончался в Александровской больнице столицы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
В России, по информации научного центра "Вектор", вариант "Дельта" широко распространен. В стране в последнее время фиксируют рекордную суточную смертность от коронавируса.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.