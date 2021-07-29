"У нас есть три алгоритма". Кузин рассказал, как в Украине исследуют штамм коронавируса "Дельта"

"На прошлой неделе во вторник [20 июля] Центр общественного здоровья получил ПЦР-системы, которые позволяют диагностировать "Дельту". Этот ПЦР-тест делают в среднем шесть часов. Его особенность в том, что тест делают уже после установленного диагноза "коронавирусная болезнь". То есть сначала делают обычный ПЦР, а затем еще один – уже на определение мутации "Дельта". Изолированно его пока нельзя использовать. Сейчас у нас около 2 тыс. таких тест-систем. Ожидаем, что в ближайшее время мы сможем передать их на уровень областей, чтобы ускорить выдачу результатов", – сказал Кузин.

По его словам, на данный момент каждую неделю образцы из всех регионов Украины везут в Киев.

"У нас есть три алгоритма обнаружения "Дельты", то есть эпидемиологического исследования. Первый. На уровне каждой области мы выделили кластеры – зоны или территории с аномальным повышенным уровнем заболеваемости, из которых определенный процент образцов еженедельно передается в Киев, чтобы их проанализировать на наличие "Дельты". Второй. Мы проверяем определенный процент образцов тех людей, которые очень тяжело переносят болезнь, чтобы знать, какие штаммы приводят к большему проценту госпитализаций или тяжелого течения. Третий. Мы проверяем определенный процент образцов тех людей, которые вернулись из-за границы, чтобы видеть штаммы, которые ввозят на территорию Украины", – пояснил главный санврач.

Он также добавил, что тест-системы на выявление "Дельты" Украина получила в рамках благотворительной помощи от Всемирной организации здравоохранения. Однако в планах Минздрава – закупить дополнительные тест-системы для определения "Дельты".