Кузин: "Дельта" за четыре недели замещает штаммы, которые уже циркулируют в стране. Это довольно быстро

Четыре страны, с которыми граничит Украина, уже зафиксировали у себя штамм "Дельта" Фото: depositphotos.com

"Дельту" уже зарегистрировали на большей части европейского континента, поэтому из опыта других государств можем отметить, что он довольно быстро распространяется и замещает обычный штамм "Альфа", к которому мы все привыкли. Четыре страны, с которыми мы граничим, уже зарегистрировали у себя "Дельту" – это Россия, Польша, Румыния, Словакия. Информацию из Венгрии и Беларуси сейчас проверяет Всемирная организация здравоохранения", – подчеркнул главный санврач.

По его словам, "Дельта" приводит к большему числу госпитализаций.

"В среднем "Дельта" замещает штаммы, которые уже циркулируют на территории страны, за четыре недели. Это довольно быстро. Что мы видим по его характеристикам: он действительно на 50% более трансмиссивный, то есть быстрее передается. Он приводит к большему количеству госпитализаций – почти в 2,6 раза чаще "Альфы" – и к большей потребности в неотложной помощи – примерно в 1,6 раза", – сказал Кузин.