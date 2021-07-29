Кузин: "Дельта" за четыре недели замещает штаммы, которые уже циркулируют в стране. Это довольно быстро

"Дельту" уже зарегистрировали на большей части европейского континента, поэтому из опыта других государств можем отметить, что он довольно быстро распространяется и замещает обычный штамм "Альфа", к которому мы все привыкли. Четыре страны, с которыми мы граничим, уже зарегистрировали у себя "Дельту" – это Россия, Польша, Румыния, Словакия. Информацию из Венгрии и Беларуси сейчас проверяет Всемирная организация здравоохранения", – подчеркнул главный санврач.
По его словам, "Дельта" приводит к большему числу госпитализаций.
"В среднем "Дельта" замещает штаммы, которые уже циркулируют на территории страны, за четыре недели. Это довольно быстро. Что мы видим по его характеристикам: он действительно на 50% более трансмиссивный, то есть быстрее передается. Он приводит к большему количеству госпитализаций – почти в 2,6 раза чаще "Альфы" – и к большей потребности в неотложной помощи – примерно в 1,6 раза", – сказал Кузин.
В Украине на 28 июля подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", один человек умер. По словам Кузина, умерший был врачом и заразился в Украине, у него также были сопутствующие заболевания. По данным телеканала "Киев", мужчина скончался в Александровской больнице столицы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
В России, по информации научного центра "Вектор", вариант "Дельта" широко распространен. В стране в последнее время фиксируют рекордную суточную смертность от коронавируса.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается редко, большинство людей не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.