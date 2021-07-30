"Риски ускорения остаются высокими". В НАН отмечают постепенный рост случаев COVID-19

НАН прогнозирует, что в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится Фото: depositphotos.com

Отмечается, что за последнюю неделю темпы роста распространения коронавирусной инфекции в целом остались стабильными, хотя несколько замедлился рост числа госпитализаций. За последнюю неделю оно выросла лишь на 2,7%, тогда как число новых случаев болезни и число положительных ПЦР-тестов росли с темпом выше 10% в недельном сравнении.

"Эпидемические показатели в целом очень изменчивы и не всегда согласованы между собой. В то же время риски значительного ускорения роста остаются высокими", – говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, за последнюю неделю лидерами роста заболеваемости (около 44% недельного общенационального прироста новых случаев) оказались прежде всего регионы на востоке Украины. Еще 20% и 16% обеспечили южные регионы и столичный мегаполис.

НАН прогнозирует, что в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 в течение недели 28 июля – 3 августа и до 735 – в течение недели 4–10 августа.

В НАН обращают внимание на стремительное распространение штамма "Дельта" в соседних странах. "Ситуация в Европе остается напряженной. Почти во всех европейских странах заболеваемость или быстро растет, или уже находится на высоком уровне", – пишут в академии. В ряде стран доля штамма "Дельта" за последнюю неделю превысила 50%.

"Заметными исключениями в общеевропейской динамике является Чехия, где на фоне заболеваемости, уровень которой близок к украинскому, после медленного роста наблюдается снижение, а также Португалия и Дания, где рост заболеваемости приостановился уже на уровне трети от максимальных исторических ее значений", – отмечается в анализе.