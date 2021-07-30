В Украине четвертые сутки растет число новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве Фото: ЕРА

"В Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 49). Также за прошлые сутки госпитализировано 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровело 504 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 846 новых случаев COVID-19. 27 июля их было 717, 26 июля – 681, 25 июля – 213.

За последние 24 часа сделали 41 328 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 19 397.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (233) и Одесской области (83).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 251 869 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 930 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 186 353 человека.