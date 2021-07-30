На Закарпатье выездные бригады начали вакцинировать от COVID-19 ромов – депутат

В Закарпатской области от коронавируса вакцинированы 78,5 тыс. человек Фото: EPA

"Начало положено. В ромских поселениях началась системная вакцинацию от COVID-19. И это правильно. Лекарства от COVID-19 нет. Заразиться коронавирусом может человек любого возраста вне зависимости от пола, происхождения и национальности", – написал депутат.

Он поблагодарил за организацию вакцинации Закарпатскую областную администрацию и медиков.

"Друзья, когда вам удобно, когда вы скажете, тогда выездные центры вакцинации будут работать и в ваших ромских поселениях области", – подчеркнул Горват.

Скриншот: Мирослав Горват / Facebook

С начала пандемии в Закарпатской области было выявлено 62,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1609 человек умерли, сообщила 29 июля пресс-служба Закарпатской ОГА.

Согласно данным сайта Совета национальной безопасности и обороны, в области от коронавируса вакцинированы 78,5 тыс. человек.