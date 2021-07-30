На Закарпатье выездные бригады начали вакцинировать от COVID-19 ромов – депутат

"Начало положено. В ромских поселениях началась системная вакцинацию от COVID-19. И это правильно. Лекарства от COVID-19 нет. Заразиться коронавирусом может человек любого возраста вне зависимости от пола, происхождения и национальности", – написал депутат.
Он поблагодарил за организацию вакцинации Закарпатскую областную администрацию и медиков.
"Друзья, когда вам удобно, когда вы скажете, тогда выездные центры вакцинации будут работать и в ваших ромских поселениях области", – подчеркнул Горват.
С начала пандемии в Закарпатской области было выявлено 62,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1609 человек умерли, сообщила 29 июля пресс-служба Закарпатской ОГА.
Согласно данным сайта Совета национальной безопасности и обороны, в области от коронавируса вакцинированы 78,5 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. К 28 июля в стране сделали 5,2 млн прививок, обе дозы получили 1,8 млн граждан.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.