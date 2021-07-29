За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса больше 143 тыс. людей – Минздрав

Завершили вакцинацию от коронавируса в Украине около 1,9 млн человек Фото: depositphotos.com

Всего прививки от коронавируса за день получили 143 534.

В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации и 384 центра вакцинации.

Минздрав отмечает, что больше всего прививок в этот день сделали вакциной компании Moderna – 50 036. Вакциной Comirnaty (от Pfizer\BioNTech) были привиты 37 830 человек, CoronaVac (от Sinovac) – 32 769, AstraZeneca – 22 890/ Кроме того, 19 человек получили прививки вакциной Janssen (Johnson & Johnson).

Скриншот: moz.gov.ua

С начала прививочной кампании проведено 5 225 458 прививок. Хотя бы одну дозу вакцины получили 3 350 500 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 874 958 человек.