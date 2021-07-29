За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса больше 143 тыс. людей – Минздрав

Всего прививки от коронавируса за день получили 143 534.
В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации и 384 центра вакцинации.
Минздрав отмечает, что больше всего прививок в этот день сделали вакциной компании Moderna – 50 036. Вакциной Comirnaty (от Pfizer\BioNTech) были привиты 37 830 человек, CoronaVac (от Sinovac) – 32 769, AstraZeneca – 22 890/ Кроме того, 19 человек получили прививки вакциной Janssen (Johnson & Johnson).
С начала прививочной кампании проведено 5 225 458 прививок. Хотя бы одну дозу вакцины получили 3 350 500 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 874 958 человек.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.