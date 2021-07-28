Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Самолет с вакцинами 28 июля отправился с авиабазы Эмари в Украину. В эстонском ведомстве отметили, что вакцина предназначена для иммунизации военнослужащих резерва в Украине.
"За последний год Украине и в без того сложной ситуации пришлось столкнуться с кризисом здравоохранения, поэтому я очень рада, что мы можем протянуть руку помощи нашему давнему партнеру, чтобы помочь преодолеть пандемию. Наш шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе", – заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лимец.
Всего Эстония планирует отправить в Украину 200 тыс. доз препарата.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.