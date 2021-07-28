Эстония отправила Украине более 50 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Самолет с вакцинами 28 июля отправился с авиабазы Эмари в Украину. В эстонском ведомстве отметили, что вакцина предназначена для иммунизации военнослужащих резерва в Украине.

"За последний год Украине и в без того сложной ситуации пришлось столкнуться с кризисом здравоохранения, поэтому я очень рада, что мы можем протянуть руку помощи нашему давнему партнеру, чтобы помочь преодолеть пандемию. Наш шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе", – заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лимец.

Всего Эстония планирует отправить в Украину 200 тыс. доз препарата.