Украина получит более 47 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей – Шмыгаль

"В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины компании Pfizer", – отметил он.
По его словам, этого количества вакцины достаточно для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,26 млн человек, двумя дозами – 1,8 млн украинцев.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.