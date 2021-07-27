Вакцинация в ЕС: 70% взрослых получили первую дозу и 57% полностью вакцинированы

В ЕС считают, что такая статистика свидетельствует о том, что к концу лета получится привить 70% взрослого населения Евросоюза Фото: depositphotos.com

Как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, 57% населения ЕС уже полностью вакцинировали. Такая статистика, по ее словам, свидетельствует о том, что к концу лета ЕС "достигнет своей цели".

Отмечается, что по сравнению с такими странами, как Великобритания и США, вакцинальная компания в ЕС началась медленно из-за задержек с поставками доз вакцины, в частности, от AstraZeneca.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во втором квартале ситуация улучшилась, в частности, после резкого увеличения поставок вакцины Pfizer. По ее словам, ЕС теперь входит в число мировых лидеров по вакцинации.