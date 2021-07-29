В Украине работают почти 2000 пунктов вакцинации от COVID-19 – Минздрав

"Сейчас каждый человек должен привиться, чтобы иметь защиту перед осенним пиком заболеваемости. Это очень важно. За последние несколько месяцев мы действительно очень нарастили наши мощности: если за май было сделано 409 тыс. прививок, то в июне – 1,5 млн, за июль, а он еще не закончился, – более 2 млн. Сейчас инфраструктура и система нагоняет то, что было утрачено, и мы все же рассчитываем на то, что, несмотря на незначительное отставание, нам удастся до конца лета вакцинировать 5 млн человек. По крайней мере, сейчас все для этого делается", – подчеркнул Кузин.

Он отметил, что система здравоохранения продолжает наращивать темпы вакцинации в Украине.

"Если раньше мы работали на 10–15 центрах массовой вакцинации, сейчас их около 200. Пунктов вакцинации, которых раньше было несколько сотен, сейчас почти 2000. Еще на прошлой неделе за день делали 70–80 тыс. прививок, сейчас – 100–120 тыс. Мы знаем, что система, инфраструктура готова и может провести такое количество прививок. И мы рассчитываем сделать эти 10 млн [прививок] до конца лета", – резюмировал Кузин.