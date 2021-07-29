Кузин: В Украине нет признаков вспышки COVID-19. Но угрожающую тенденцию сейчас показывают Киев, Харьковская и Луганская области

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышены два или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень – то есть "желтый", "оранжевый" или даже "красный". Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершена вакцинация групп риска и всего населения и какое количество случаев [заболеваний] будет регистрироваться. Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19. Ситуация спокойная, однако это спокойствие мы должны использовать для вакцинации", – подчеркнул Кузин.
По его словам, Минздрав усилит контроль в регионах, где будут фиксироваться отклонения показателей от нормы.
"Сейчас есть показатели как для каждой области, так и для общенационального уровня. Поэтому мы будем использовать такой же механизм карантина, который работал в январе, в марте и даже в прошлом году. Эта модель, кажется, устоявшаяся с ноября 2020 года, она довольно гибкая и чувствительная. Мы видим малейшие отклонения от показателей и заблаговременно получаем информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей. По итогам нескольких прошлых дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывают Киев, Харьковская и Луганская области – там мы должны усилить систему обнаружения и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне объединенной территориальной общины применяют адекватные противоэпидемические мероприятия", – отметил главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Кабинет Министров 16 июня 2021 года продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.
Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.
На этой неделе в Украине растет суточная заболеваемость COVID-19. 28 июля было зафиксировано 846 новых случаев коронавируса. За 27 июля в Украине подтвердили 717 новых случаев коронавирусной инфекции, за 26 июля – 681 новый случай. Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.