Кузин: В Украине нет признаков вспышки COVID-19. Но угрожающую тенденцию сейчас показывают Киев, Харьковская и Луганская области

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышены два или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень – то есть "желтый", "оранжевый" или даже "красный". Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершена вакцинация групп риска и всего населения и какое количество случаев [заболеваний] будет регистрироваться. Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19. Ситуация спокойная, однако это спокойствие мы должны использовать для вакцинации", – подчеркнул Кузин.

По его словам, Минздрав усилит контроль в регионах, где будут фиксироваться отклонения показателей от нормы.

"Сейчас есть показатели как для каждой области, так и для общенационального уровня. Поэтому мы будем использовать такой же механизм карантина, который работал в январе, в марте и даже в прошлом году. Эта модель, кажется, устоявшаяся с ноября 2020 года, она довольно гибкая и чувствительная. Мы видим малейшие отклонения от показателей и заблаговременно получаем информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей. По итогам нескольких прошлых дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывают Киев, Харьковская и Луганская области – там мы должны усилить систему обнаружения и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне объединенной территориальной общины применяют адекватные противоэпидемические мероприятия", – отметил главный санврач.