В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19

Отмечается, что среди заболевших – 60 детей и 41 медработник.

"Также за минувшие сутки госпитализировано 480 человек, летальных случаев – 25, выздоровело 510 человек", – говорится в сообщении.

За 27 июля в Украине подтвердили 717 новых случаев коронавирусной инфекции, за 26 июля – 681 новый случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.