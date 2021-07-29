В Минздраве Украины рассказали, когда рассмотрят вопрос отмены ношения масок

"Нет, мы пока такого не рассматриваем. Хочу вернуться к решению Центра контроля и профилактики болезней – несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем внесли коррективы и ограничения по поводу ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок. Мы можем рассматривать [отмену масок] только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда будет гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не будет иметь риска передать инфекцию", – подчеркнул главный санврач.
По его словам, ближайшую осень и зиму украинцам нужно будет находиться в общественных местах в масках.
"Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхак, как их надо носить. И здесь есть еще один плюс – осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от COVID", – добавил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Кабинет Министров 16 июня 2021 года продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.
Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.
На этой неделе в Украине растет суточная заболеваемость COVID-19. 28 июля было зафиксировано 846 новых случаев коронавируса. За 27 июля в Украине подтвердили 717 новых случаев коронавирусной инфекции, за 26 июля – 681 новый случай. Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровело 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.