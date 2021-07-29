В Минздраве Украины рассказали, когда рассмотрят вопрос отмены ношения масок

"Нет, мы пока такого не рассматриваем. Хочу вернуться к решению Центра контроля и профилактики болезней – несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем внесли коррективы и ограничения по поводу ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок. Мы можем рассматривать [отмену масок] только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда будет гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не будет иметь риска передать инфекцию", – подчеркнул главный санврач.

По его словам, ближайшую осень и зиму украинцам нужно будет находиться в общественных местах в масках.

"Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхак, как их надо носить. И здесь есть еще один плюс – осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от COVID", – добавил Кузин.