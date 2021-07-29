ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минздраве Украины рассказали, когда рассмотрят вопрос отмены ношения масок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кузин: Маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок
Кузин: Маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок
Фото: phc.org.ua

Министерство здравоохранения Украины на данный момент не рассматривает вариант отмены ношения масок. Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 29 июля, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

"Нет, мы пока такого не рассматриваем. Хочу вернуться к решению Центра контроля и профилактики болезней – несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем внесли коррективы и ограничения по поводу ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок. Мы можем рассматривать [отмену масок] только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда будет гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не будет иметь риска передать инфекцию", – подчеркнул главный санврач.

По его словам, ближайшую осень и зиму украинцам нужно будет находиться в общественных местах в масках.

"Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхак, как их надо носить. И здесь есть еще один плюс – осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от COVID", – добавил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров 16 июня 2021 года продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.

На этой неделе в Украине растет суточная заболеваемость COVID-19. 28 июля было зафиксировано 846 новых случаев коронавирусаЗа 27 июля в Украине подтвердили 717 новых случаев коронавирусной инфекции, за 26 июля – 681 новый случайВсего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровело 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, грипп, вирус, инфекция, здравоохранение, вакцина, маски, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS