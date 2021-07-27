"Зачем маски? Все с крестом, защита есть". На крестный ход к Киеве собралось более 20 тыс. людей, почти все они без масок

Участники шествия считают, что карантинные правила в крестном ходе не действуют и что никто из них не заболеет Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Для охраны безопасности и порядка во время шествия привлекли все подразделения полиции Киева, военнослужащих Нацгвардии, сотрудников ГСЧС и дополнительные силы полиции из других областей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как отмечает Общественное, корреспондентка которого находится на Владимирской горке, почти все верующие в плотном скоплении народа – без масок.

Журналистка спросила у участников шествия, как они планируют придерживаться карантинных правил, большинство ответили, что их защищает вера.

"Нам правила диктует один Господь Бог, и ни один волос с головы не упадет без воли Божией. У меня вера, я верю. А в искусственные вирусы, то, что делает человек... я не верю", – ответила одна из женщин.

Молодой мужчина из Кировоградской области сказал, что карантинные правила в крестном ходе не действуют. "А зачем их соблюдать? В крестном ходе ты не заболеешь. Зачем одевать маски? Все ходят с крестом, защита есть", – ответил он журналистке.

Его мнение поддержала другая женщина. "Я уже переболела коронавирусом, а во-вторых, нас защищает Господь Бог. Я уверена на 100%, что ни один человек, который здесь есть, не заболеет коронавирусом. С нами Бог и вера", – сказала она.