В Киеве сегодня пройдет ход УПЦ МП к годовщине крещения Руси. Центр столицы перекрыт

Ход начнется 27 июля после 13.00, когда состоится молебен Фото: news.church.ua

На сайте УПЦ МП отмечается, что молебен по случаю годовщины крещения Руси начнется в 13.00. После завершения молебна состоится большой крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

В связи с этим с 6.00 27 июля в Киеве перекрыли движение на улицах:

Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

Большая Житомирская (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

Владимирский спуск (от Европейской площади до Почтовой площади);

Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

Парковая дорога (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

С 14.00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Судя по Google-картам из-за ограничения движения центр столицы сейчас стоит в пробках.

Скриншот: google.com.ua

Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал первые фото с подготовки к сегодняшним мероприятиям.

Мероприятия к годовщине крещения Киевской Руси продлятся и 28 июля. В этот день в 9.00 начнется литургия на площади перед Успенским собором Лавры, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.