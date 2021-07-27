В Киеве сегодня пройдет ход УПЦ МП к годовщине крещения Руси. Центр столицы перекрыт

На сайте УПЦ МП отмечается, что молебен по случаю годовщины крещения Руси начнется в 13.00. После завершения молебна состоится большой крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.
В связи с этим с 6.00 27 июля в Киеве перекрыли движение на улицах:
С 14.00 будет перекрыто движение:
Судя по Google-картам из-за ограничения движения центр столицы сейчас стоит в пробках.
Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал первые фото с подготовки к сегодняшним мероприятиям.
Мероприятия к годовщине крещения Киевской Руси продлятся и 28 июля. В этот день в 9.00 начнется литургия на площади перед Успенским собором Лавры, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.
День Крещения Руси–Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу Президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
В прошлом году ход к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.