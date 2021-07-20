"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинский попал в базу "Миротворца"

На сайте говорится, что Новинский – "агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине".

"Ответственный за распространение кремлевской пропаганды в виде "русского мира" от лица УПЦ МП. Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию", – указано в базе "Миротворца".

Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу в Донецкой области.

Новинский – основатель финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг". Данный холдинг владеет активами в горно-металлургическом комплексе, судостроении, агропромышленном комплексе, строительстве и производстве стройматериалов, финансовом секторе, а также в машиностроении. Журнал Forbes оценивает состояние Новинского в $1,4 млрд. Это седьмой показатель среди самых богатых людей в Украине.

Новинский известен как сторонник Украинской православной церкви Московского патриархата. Портал Cerkvarium в апреле 2020 года сообщал, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий высвятил Новинского в диаконы.