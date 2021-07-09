Новинский отказался от покупки канала "Наш"

Переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала "Наш", остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.
"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с [экс-нардепом, лидером партии "Наши"] Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", – заявил Новинский.
Нардеп также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.
В апреле 2021 года "Украинская правда" сообщила о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует. В июне Новинский подтвердил, что уже более года ведет переговоры о покупке по крайней мере доли телеканала.
Согласно президентскому законопроекту об олигархах, одним из критериев статуса олигарха является "влияние на средства массовой информации".
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.
Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным KharkivToday, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.
Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.
Зимой 2021 года Мураев пообещал, что продавать "Наш" главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку не будет. Он подтвердил, что когда продавал канал NewsOne нардепу Тарасу Козаку, вел переговоры с Медведчуком, и обвинил его в заморозке своих активов в России. Он подчеркнул, что теперь никаких ресурсов продавать Медведчуку не будет из-за политических разногласий.
В июне 2021 года телеканал "Наш" возглавил политтехнолог Владимир Грановский, который в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, а в 2014-м – в проектах, связанных с Медведчуком.
В начале июля Мураев сообщил, что передает управление телеканалом трудовому коллективу и прекращает заниматься медиаменеджментом. При этом Мураев собирается использовать площадку телеканала для "обсуждения формулы страны".