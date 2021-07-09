Новинский отказался от покупки канала "Наш"

Переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала "Наш", остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с [экс-нардепом, лидером партии "Наши"] Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", – заявил Новинский.

Нардеп также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Скриншот: Пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского / Facebook

В апреле 2021 года "Украинская правда" сообщила о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует. В июне Новинский подтвердил, что уже более года ведет переговоры о покупке по крайней мере доли телеканала.

Согласно президентскому законопроекту об олигархах, одним из критериев статуса олигарха является "влияние на средства массовой информации".