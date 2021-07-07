"Не вижу смысла". Новинский заявил, что планирует уйти из политики

Новинский считает, что проект Оппозиционного блока, в который он раньше входил, закроется Фото: Вадим Новинский / Facebook

"В дальнейшем, еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихонечку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", – отметил Новинский.

По его словам, по этой причине он не участвует в создании новой партии бывшего члена Партии регионов, экс-вице-премьера и экс-министра инфраструктуры Бориса Колесникова "Украина – наш дом".

Новинский также считает, что проект Оппозиционного блока, в который он раньше входил, закроется, поскольку "уже исчерпал себя".