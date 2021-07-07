"Не вижу смысла". Новинский заявил, что планирует уйти из политики

"В дальнейшем, еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихонечку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", – отметил Новинский.
По его словам, по этой причине он не участвует в создании новой партии бывшего члена Партии регионов, экс-вице-премьера и экс-министра инфраструктуры Бориса Колесникова "Украина – наш дом".
Новинский также считает, что проект Оппозиционного блока, в который он раньше входил, закроется, поскольку "уже исчерпал себя".
На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.
В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".
В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу в Донецкой области от Оппозиционного блока.
Журнал Forbes оценивает состояние Новинского в $1,4 млрд. Это седьмой показатель среди самых богатых людей в Украине.
Новинский – основатель финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг". Данный холдинг владеет активами в горно-металлургическом комплексе, судостроении, агропромышленном комплексе, строительстве и производстве стройматериалов, финансовом секторе, а также в машиностроении.
Нардеп женат, имеет четырех детей.