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ПОЛИТИКА

Новинский о санкциях против трех телеканалов: Предполагаю, что у президента были веские основания, но это не повод переступать через закон

NewsOne, "112 Украина" и ZIK не были образцами свободной журналистики, но у них были свои картина мира, позиция и творческий коллектив, отметил внефракционный народный депутат Вадим Новинский.

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Вадим Новинский: Почему должны страдать 1,5 тыс. журналистов и сотрудников телеканалов, которые могут остаться без средств к существованию?
Вадим Новинский: Почему должны страдать 1,5 тыс. журналистов и сотрудников телеканалов, которые могут остаться без средств к существованию?
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил в Facebook, что из-за введенных санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, в Украине сложилась нездоровая ситуация со свободой слова и деятельностью средств массовой информации.

"Закрытие трех телевизионных каналов, а также попытки атаки наци-радикалов на канал "Наш" – тревожный сигнал обществу, что в страну возвращается практика борьбы с инакомыслием, которая столь активно практиковалась во времена [пятого президента] Петра Порошенко, – написал он. – Каким бы ни был предлог, какими бы благородными ни были бы цели – очевидно, что принцип свободы слова грубо нарушен. NewsOne, "112 Украина" и ZIK не были образцами свободной журналистики – это признается многими экспертами. Практика черных списков, внутренняя цензура, тенденциозность и субъективность были характерны для этих СМИ. Но у них была своя картина мира, у них была своя позиция и был свой творческий коллектив".

Политик добавил, что отношения государства с медиа в Украине тщательно регламентированы законами.

"Принимать подобные решения одним росчерком пера нельзя: существует процедура, существуют соответствующие институты, которые уполномочены решать спорные вопросы. Я предполагаю, что у президента были веские основания для определенных шагов, но это не повод переступать через закон и нарушать принятые процедуры", – заявил нардеп.

По словам Новинского, журналисты не должны пострадать от того, что власть борется с Медведчуком.

"Многим не нравится лично Виктор Медведчук. Да, я тоже не воспринимаю его политические методы. Но бороться с Медведчуком надо при помощи политического инструментария, а не используя административные рычаги. Почему заложниками политической борьбы должны становиться простые граждане? Почему должны страдать 1,5 тыс. журналистов и сотрудников телеканалов, которые могут остаться без средств к существованию? Они – тоже враги Украины? Они – тоже все поголовно агенты Кремля? Кто готов нести ответственность за материальное положение членов их семей? В большинстве своем это молодые люди с маленькими детьми", – подчеркнул народный депутат.

Он призвал власть вернуться к демократическим принципам верховенства права, законности и соблюдения прав человека. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1364241883943145&id=100010720391976

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Теги: СМИ, СБУ, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, демократия, Вадим Новинский, Владимир Зеленский, журналисты, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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