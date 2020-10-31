Новинский заявил, что конфликт с Конституционным Судом был заложен при Порошенко

Стратегической ошибкой новой власти является игнорирование проблем и нежелание исправлять созданные пятым президентов Петром Порошенко дисбалансы, заявил внефракционный народный депутат Вадим Новинский.

Вадим Новинский: Проблемой президента является то, что он слишком доверился части своего окружения Фото: Вадим Новинский / Facebook

Конфликт между Конституционным Судом и президентом из-за отмены электронного декларирования выявил две проблемы, которые могут угрожать основам государственности: это вмешательство Офиса президента в деятельность судебной власти и вмешательство иностранных государств во внутренние дела Украины, считает внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Об этом он написал 31 октября в своем Facebook.

Новинский заявил, что основы конфликта были заложены "режимом [пятого президента] Петра Порошенко его так называемой реформой правосудия и судоустройства".

Верховная Рада тогда вследствие изменений в Конституцию от 2016 года потеряла право увольнять судей Конституционного Суда за нарушение присяги, напомнил политик и добавил, что в то же время в процессе люстрации были уволены юристы, расформированы сотни судов и назначены "лояльные власти судьи".

"10 из 15 судей нынешнего состава КСУ были назначены режимом Петра Порошенко. Политизация конституционной юстиции – главная причина того, что нынешний состав Конституционного Суда, к примеру, более шести лет безрезультатно рассматривает конституционное представление об отмене люстрации и более года – о языковом законе… Считаю игнорирование проблем и нежелание исправлять созданные Петром Порошенко дисбалансы стратегической ошибкой новой власти. Наследование традиций правового нигилизма и приоритета политической целесообразности над законностью приведет власть к тому же итогу, что и режим Петра Порошенко. Проблемой президента является то, что он слишком доверился части своего окружения. Это доверие может похоронить рейтинги и репутацию президента, привести к реваншу сил, исповедующих войну, ненависть и противостояние в обществе", – заявил нардеп.

Политик убежден, что послы "Большой семерки" "вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, стараясь подменить собою политические институты. Очевидно, что подобная практика вряд ли приветствовалась бы в США, Великобритании, Канаде или любом другом государстве, равно как и иностранное вмешательство в политические процессы".

Новинский считает, что для выхода из ситуации нужно разработать сбалансированный законопроект.

"Предлагая решения в качестве выхода из кризиса, президент Украины должен помнить, что он в первую очередь гарант Конституции и его законодательные инициативы должны укреплять конституционный порядок, а не быть для него угрозой. Разумным выходом из ситуации был бы сбалансированный законопроект об электронном декларировании. Призываю все ветви власти вернуться в рамки Основного закона и соотносить свои действия с интересами общества, граждан и государства", – заявил нардеп.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

По словам главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, после этого он встречался с послами стран "Большой семерки". Послы не говорили, что не уважают решение КСУ, утверждает он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

На встрече с послами стран "Большой семерки" было оговорено, что процесс формирования нового состава Конституционного Суда Украины будет проходить "максимально прозрачно", заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.