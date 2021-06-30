Мураев заявил, что передает "Наш" коллективу канала, и анонсировал "неприятные события"

"С пятницы я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции. Я перестаю заниматься медиаменеджментом, бизнесом. Я хочу обсудить со всей страной ту формулу страны, которую вижу", – сказал Мураев.

При этом Муравев не сомневается, что телеканал "предоставит ему площадку" для вещания в дальнейшем.

"Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких городах мы бы ни были. Присоединяйтесь, мы на пороге очень неприятных событий. И если мы не поймем, что это надо менять вместе в рамках национального диалога и гражданского мира, нас ждут очень печальные последствия", – заявил он.

Telegram-канал "Крокодил" предполагает, что Мураев выходит из бизнеса ради подготовки к президентским выборам.