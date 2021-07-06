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41% украинцев считает протесты сторонников УПЦ МП попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине – опрос

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23,9% украинцев считают протесты борьбой сторонников УПЦ МП против гонений
23,9% украинцев считают протесты борьбой сторонников УПЦ МП против гонений
Фото: depositphotos.com

40,9% украинцев считают протесты сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата попыткой сил в Украине и за ее пределами дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время 23,9% опрошенных считают такие протесты борьбой сторонников УПЦ МП против гонений.

Еще 35,2% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, мысль о том, что протесты УПЦ МП направлены на дестабилизацию ситуации в Украине, поддерживают и 16,2% прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом 41,7% считают это борьбой против гонений.

Опрос проводился 25–28 июня по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

В правительственном квартале Киева 15 июня прошли две акции – молебен, организованный Украинской православной церковью, и митинг сторонников "Оппозиционной платформы – За жизнь". В пресс-службе ОПЗЖ сообщали, что их акция – "За мир на востоке Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", сказал, что под Радой стоят "бабули и дети".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "отдельные политики начали активно спекулировать на религиозной теме".

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была создана Православная церковь Украины. В соборе приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

После этого представители УПЦ МП стали заявлять о том, что сталкиваются с гонениями.

Теги: Украина, протесты, УПЦ МП, соцопрос, митинг, церковь, украинцы, КМИС, ПЦУ
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