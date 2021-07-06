41% украинцев считает протесты сторонников УПЦ МП попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине – опрос

В то же время 23,9% опрошенных считают такие протесты борьбой сторонников УПЦ МП против гонений.

Еще 35,2% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, мысль о том, что протесты УПЦ МП направлены на дестабилизацию ситуации в Украине, поддерживают и 16,2% прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом 41,7% считают это борьбой против гонений.

Опрос проводился 25–28 июня по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.