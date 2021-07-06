К ПЦУ позитивно относятся 52% украинцев, к УПЦ МП – 23,6% – опрос

Как отмечают социологи, за год количество граждан, позитивно относящихся к ПЦУ, увеличилось почти на 10 процентных пунктов Фото: Православна Церква України / Facebook

33,9% опрошенных нейтрально относятся к ПЦУ, а 9,2% – негативно.

При этом социологи отмечают, что за год количество граждан, позитивно относящихся к ПЦУ, увеличилось почти на 10 процентных пунктов – в июне 2020-го их было 42,4%.

К Украинской православной церкви Московского патриархата позитивно относятся 23,6% респондентов, нейтрально – 36,8%, негативно – 34,8%.

В то же время к Украинской греко-католической церкви 49,6% опрошенных относятся нейтрально, 36,1% – позитивно, 6,6% – негативно.

Опрос проводился 25–28 июня по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.