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К ПЦУ позитивно относятся 52% украинцев, к УПЦ МП – 23,6% – опрос

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Как отмечают социологи, за год количество граждан, позитивно относящихся к ПЦУ, увеличилось почти на 10 процентных пунктов
Как отмечают социологи, за год количество граждан, позитивно относящихся к ПЦУ, увеличилось почти на 10 процентных пунктов
Фото: Православна Церква України / Facebook

52% украинцев позитивно относятся к Православной церкви Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

33,9% опрошенных нейтрально относятся к ПЦУ, а 9,2% – негативно.

При этом социологи отмечают, что за год количество граждан, позитивно относящихся к ПЦУ, увеличилось почти на 10 процентных пунктов – в июне 2020-го их было 42,4%.

К Украинской православной церкви Московского патриархата позитивно относятся 23,6% респондентов, нейтрально – 36,8%, негативно – 34,8%.

В то же время к Украинской греко-католической церкви 49,6% опрошенных относятся нейтрально, 36,1% – позитивно, 6,6% – негативно.

Опрос проводился 25–28 июня по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

Теги: Украина, УГКЦ, УПЦ МП, соцопрос, церковь, украинцы, КМИС, ПЦУ
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