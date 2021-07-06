58% украинцев, которые считают себя православными, заявили, что являются прихожанами ПЦУ – опрос

При этом в июне 2020 года о своей принадлежности к ПЦУ говорили 48% украинских православных.
25,4% респондентов считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата (в июне прошлого года – 21,5%).
12% украинцев сказали, что они православные, не уточнив, к какому патриархату принадлежат. Еще 4,3% – затруднились с ответом.
Православными в Украине себя считают 72,7% опрошенных. 8,8% респондентов заявили, что они греко-католики. Остальные конфессии набрали меньше 3%.
6,8% граждан сказали, что они атеисты.
Опрос проводился 25–28 июня по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.
5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.
На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.