Синод Православной церкви Кипра поддержал решение архиепископа Хризостома признать ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Кипра Хризостом 24 октября впервые упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания в диптихе. Священный синод церкви сегодня официально поддержал решение своего предстоятеля.

Синод Православной церкви Кипра 25 ноября обнародовал коммюнике о признании автокефалии Православной церкви Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте церкви.

"Священный синод церкви Кипра на заседаниях 23-го и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства. В то же время, Священный синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом церкви Христовой", – говорится в сообщении.

Предстоятель Православной церкви Кипра Хризостом 24 октября впервые упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания в диптихе.

Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.