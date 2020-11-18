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Филарет: Что нужно сделать, чтобы возобновить общение с Епифанием? Отказаться от томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что для урегулирования конфликта с предстоятелем ПЦУ Епифанием церковь должна отказаться от томоса, предоставленного Константинопольским патриархатом, и требовать другого.

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Филарет: Епифаний поступил нечестно. Можно сказать, бессовестно
Филарет: Епифаний поступил нечестно. Можно сказать, бессовестно
Фото: Патріарх Філарет / Facebook

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью "Українським новинам" заявил, что не общается с предстоятелем ПЦУ Епифанием уже два года.

"Я ошибся в Епифании. Не думал, что он такой. Ошибся в том смысле, что я боролся за него, чтобы он стал предстоятелем. Я не знал, кто он в душе", – сказал Филарет.

Он отметил, что не держит обиды, однако конфликт между ними есть.

"Потому что митрополит Епифаний поступил нечестно. Можно сказать, бессовестно. Переоформил все имущество Киевского патриархата на ПЦУ. Он этого не имел права делать. Но, воспользовавшись президентством Петра Порошенко, незаконно все это оформил на ПЦУ. И теперь формально помещение, где мы сейчас находимся, принадлежит ПЦУ. Но они к нему никакого отношения не имеют", – подчеркнул почетный патриарх. 

По его мнению, чтобы урегулировать конфликт, Украина должна отказаться от томоса.

"Тогда мы как единственная сила будем требовать от Константинополя другого томоса. Такого, который есть у других православных церквей", – сказал Филарет.

Он добавил, что томос ПЦУ написан таким образом, что церковь имеет зависимость от Константинопольского патриархата.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Епифаний заявил в январе 2020 года, что еще четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ, среди них – румынская, занимающая седьмое место в диптихе.

Летом 2020 года Филарет говорил, что будет требовать от Константинополя другой томос.

Теги: автокефалия, томос, Константинополь, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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