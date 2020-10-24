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Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Кипра Хризостом 24 октября впервые упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания в диптихе, сообщили в ПЦУ.

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Автокефалию ПЦУ признали уже четыре церкви
Автокефалию ПЦУ признали уже четыре церкви
Фото: Православна Церква України / Facebook

Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной божественной литургии [...] впервые помянул в диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Таким образом, Кипрская церковь, которая является одной из древнейших поместных церквей и была признана автокефальной на III Вселенском соборе (в диптихе упоминается 10-й), присоединилась к признанию томоса об автокефалии ПЦУ", – заявили в церкви.

Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3437165716359545

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Теги: Украина, церковь, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ
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