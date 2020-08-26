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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Православная церковь Украины попросила защиты у ООН для своих прихожан в оккупированном Крыму

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент попросил рассмотреть вопрос о сохранении Православной церкви Украины в аннексированном Россией Крыму на заседании Совета Безопасности ООН.

Митрополит Климент: Служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории РФ, считается "незаконной миссионерской деятельностью"
Митрополит Климент: Служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории РФ, считается "незаконной миссионерской деятельностью"
Фото: Православна Церква України / Facebook

В оккупированном Россией Крыму ущемление свободы вероисповедания приобрело насильственный характер, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Климент во время встречи с участием предстоятеля ПЦУ Епифания и представителей ООН. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook 26 августа.

По словам Климента, центр Крымской епархии ПЦУ – кафедральный храм Святых Владимира и Ольги в Симферополе был разграблен после решения суда. Оккупационные власти требуют также сноса украинского храма в Евпатории. Служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории РФ, считается "незаконной миссионерской деятельностью".

"Я просил бы вас, чтобы вы поддержали Украину и на заседание Совета Безопасности ООН был вынесен вопрос о сохранении Православной церкви Украины в Крыму. Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить Православную церковь. Помогите нам сохранить украинское общество. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы она выполнила международные договоренности", – обратился к представителям ООН митрополит Симферопольский и Крымский.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3257967857612666

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано"Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, ООН, Евпатория, религия, Совет Безопасности ООН, православие, митрополит Епифаний, ПЦУ
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