В Ватикане заявили, что слова папы римского о легализации однополых браков вырвали из контекста

Посол Ватикана в Мексике пояснил, что папа Франциск в фильме "Франциск" имел в виду право представителей ЛГБТ на то, чтобы их собственные семьи принимали их как детей, братьев и сестер.

В Ватикане назвали заявление папы римского Франциска о поддержке однополых браков в фильме "Франциск" вырванным из контекста. Об этом 2 ноября сообщает Reuters.

По информации агентства, на прошлой неделе Государственный секретариат Ватикана разослал "пояснительную записку" своим послам, которые отправили ее епископам. В ней сообщается, что в документальном фильме "Франциск" два отдельных ответа понтифика на отдельные вопросы объединили в один, без промежуточного контекста.

О записке впервые сообщил папский биограф Остин Ивери. Источник агенства в Ватикане подтвердил эту информацию, также посол Ватикана в Мексике разместил пояснение слов понтифика на своей странице в Facebook.

В первой цитате Франциск имел в виду право представителей ЛГБТ на то, чтобы их собственные семьи принимали их как детей, братьев и сестер. В записке также говорилось, что он выразил несогласие с противодействием однополым бракам и дал понять, что имел в виду законы о гражданских союзах.

"Папа Франциск имел в виду определенные государственные положения, а не доктрину церкви, которую он неоднократно подтверждал на протяжении многих лет", – говорится в записке.

21 октября газета Corriere della Sera сообщила, что папа римский Франциск в документальном фильме "Франциск" выступил в поддержку однополых браков.

"Геи имеют право быть семьей. Они – дети божьи и имеют право на семью", – сказал понтифик.

Он также высказал мнение о необходимости закона о гражданских союзах.

"Таким образом эти люди тоже окажутся под защитой закона", – сказал папа римский.

В Италии однополые гражданские союзы были легализованы в 2016 году по требованию Европейского суда по правам человека. Против этого активно выступали католические организации и партии консервативного толка. В том же году папа Франциск заявил, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.