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Папа римский выступил в поддержку однополых браков

Папа римский Франциск публично заявил о своей поддержке гражданского союза для геев.

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Папа римский: Геи имеют право быть семьей
Папа римский: Геи имеют право быть семьей
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск выступил в поддержку однополых браков. Об этом он сказал в документальном фильме "Франциск", который был представлен 21 октября на Римском кинофестивале. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

"Геи имеют право быть семьей. Они – дети божьи и имеют право на семью", – сказал понтифик.

Он также высказал мнение о необходимости закона о гражданских союзах.

"Таким образом эти люди тоже окажутся под защитой закона", – сказал папа римский. 

В качестве понтифика он сделал такое заявление впервые.

Франциск уже выступал в поддержку однополых гражданских союзов. Тогда Хорхе Марио Бергольо, будущий папа римский, был архиепископом Буэнос-Айреса. 

В Италии однополые гражданские союзы были легализованы в 2016 году по требованию Европейского суда по правам человека. Против этого активно выступали католические организации и партии консервативного толка. В том же году папа Франциск заявил, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.

Теги: папа римский, ЛГБТ, геи, Франциск
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