В Варшаве не пустили на самолет эстонского посла без маски

Посол должен был сесть на самолет, летевший в казахскую столицу Нур-Султан. Однако сотрудники, контролировавшие посадку на самолет, не согласились пропустить мужчину, потому что он не хотел надевать маску.
Корреспондент RMF24 рассказал, что посол был агрессивен и потребовалось вмешательство службы безопасности аэропорта. Его вывели из запретной зоны и вызвали полицейских.
Вскоре мужчина успокоился. Во время досмотра он был в маске, показал свой дипломатический паспорт и покинул аэропорт после регистрации. Самолет в Казахстан улетел без него.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 186,8 млн случаев болезни, более 4 млн человек умерло.