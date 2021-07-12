В Варшаве не пустили на самолет эстонского посла без маски

Посол должен был сесть на самолет, летевший в казахскую столицу Нур-Султан. Однако сотрудники, контролировавшие посадку на самолет, не согласились пропустить мужчину, потому что он не хотел надевать маску.

Корреспондент RMF24 рассказал, что посол был агрессивен и потребовалось вмешательство службы безопасности аэропорта. Его вывели из запретной зоны и вызвали полицейских.

Вскоре мужчина успокоился. Во время досмотра он был в маске, показал свой дипломатический паспорт и покинул аэропорт после регистрации. Самолет в Казахстан улетел без него.