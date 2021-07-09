В США отменили авиарейс из-за отказа подростков надеть маски

Рейс American Airlines из-за инцидента был задержан на один день Фото: EPA

В результате инцидента никто не был арестован.

В авиакомпании заявили, что рейс был задержан на один день. В свою очередь пассажиры жаловались, что их отдых был испорчен, отмечает издание.

По информации The Independent, некоторым пассажирам обеспечили проживание в отеле. В то же время старшеклассники ночевали в самом аэропорту, так как были слишком молоды, чтобы получить гостиничные номера.