Кузин: Скорее всего, в Украине будет максимальное использование внутреннего цифрового COVID-сертификата. Он должен стать условным пропуском

"Главный бенефит вакцинированных людей в том, что они защищены. С другой стороны, мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах и которую, скорее всего, будет использовать Украина, – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования", – сказал Кузин.

Он уточнил, что речь идет о QR-коде, который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест.

"Обязательно надо будет сохранить баланс между правами человека... Мы также понимаем, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний. Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот, то есть чтобы не создалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", – резюмировал главный санврач.