ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кузин: Скорее всего, в Украине будет максимальное использование внутреннего цифрового COVID-сертификата. Он должен стать условным пропуском

Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине 29 июня
Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине 29 июня
Фото: depositphotos.com

Использование внутреннего цифрового COVID-сертификата в Украине, скорее всего, будет максимальным. Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 29 июля, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

"Главный бенефит вакцинированных людей в том, что они защищены. С другой стороны, мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах и которую, скорее всего, будет использовать Украина, – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования", – сказал Кузин.

Он уточнил, что речь идет о QR-коде, который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест.

"Обязательно надо будет сохранить баланс между правами человека... Мы также понимаем, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний. Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот, то есть чтобы не создалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", – резюмировал главный санврач.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Игорь Кузин, тестирование, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS