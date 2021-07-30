Обе дозы вакцины от коронавируса получили 1,9 млн украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 150 253 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 87 014 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 63 239 человек", – говорится в сообщении.
Прививки делали 907 мобильных бригад, 2565 пунктов и 277 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцин ввели за последние 24 часа в Киеве (23 362), меньше всего – в Кировоградской области (2033).
Сутками ранее в стране сделали почти 86 тыс. прививок против COVID-19.
"Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 5 376 124 прививки. Вакцинирован 3 437 631 человек, из них получили первую дозу – 3 437 629 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 938 495 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в Минздраве.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от компании Moderna, было введено 51 468 доз препарата (большая часть как первая доза).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.