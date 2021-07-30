Обе дозы вакцины от коронавируса получили 1,9 млн украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 150 253 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 87 014 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 63 239 человек", – говорится в сообщении.

Прививки делали 907 мобильных бригад, 2565 пунктов и 277 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за последние 24 часа в Киеве (23 362), меньше всего – в Кировоградской области (2033).

Сутками ранее в стране сделали почти 86 тыс. прививок против COVID-19.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 5 376 124 прививки. Вакцинирован 3 437 631 человек, из них получили первую дозу – 3 437 629 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 938 495 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от компании Moderna, было введено 51 468 доз препарата (большая часть как первая доза).