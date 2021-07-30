В Украине продлят карантин – Минздрав

Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом "вызывает беспокойство". Это Донецкая, Луганская, Харьковская и Львовская области.

"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", – сказал Кузин.

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