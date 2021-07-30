В Украине продлят карантин – Минздрав

Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом "вызывает беспокойство". Это Донецкая, Луганская, Харьковская и Львовская области.
"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", – сказал Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 30 июля в стране подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, умерли от болезни почти 53 тыс. человек.
В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.