Украина обновила зоны карантина: две области "красные", семь "оранжевых", остальные "желтые"

Областями с наихудшей ситуацией с COVID-19 Минздрав признал Ивано-Франковскую и Черновицкую.

Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня. Фото: depositphotos.com

В Украине обновили список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости коронавирусом, уровню госпитализации и загруженностью больниц. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая. В них будет запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ. Также закроют продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.

Еще семь областей оказались в "оранжевой" зоне. Это Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Этот уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений, но сигнализирует о потенциальной опасности приближения к "красному" уровню.

Остальные регионы – в "желтой" зоне. Это базовый уровень для всей страны. Он предусматривает ограничения, которые существуют сейчас.

Регионов в "зеленой" зоне в Украине сейчас нет.

Минздрав напомнил признаки и запреты каждой из зон.

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

Карантин по уровням эпидопасности начнет действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). После него в стране начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

17 февраля Кабмин решил возобновить так называемый адаптивный карантин в Украине – деление на четыре "цветовые" эпидемические зоны, в зависимости от ситуации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 23 февраля в Украине зарегистрировано 1 311 844 случая COVID-19, скончалось 25 309 пациентов, выздоровело 1 151 777 человек.