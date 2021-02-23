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На курорте Буковель закроют бары, рестораны и кафе

Тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусного заболевания в Ивано-Франковской области, заявил глава облгосадминистрации Андрей Бойчук.

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На Буковеле усилят карантинные ограничения
На Буковеле усилят карантинные ограничения
Фото: Буковель Bukovel / Facebook

На горнолыжном курорте Буковель закроют бары, рестораны и кафе, а также усилят другие карантинные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации 22 февраля.

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук сказал, что тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусная заболевания в регионе.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом "коронавирус". Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и в областном центре. Именно здесь во время новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей. Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры", – сказал Бойчук.

Руководство Буковеля решило закрыть для посетителей кафе, бары и рестораны; создать на горнолыжных трассах и подъемниках специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 23 февраля в Украине подтвердили 1,3 млн случаев COVID-19, умерло 25,3 тыс. заболевших, более 1,1 млн выздоровело.

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны: 21 февраля их было 515, 20 февраля – 618, 19 февраля – 738, 18 февраля – 753.

Из-за тяжелой ситуации 21 февраля в области обустроили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19. Как отметил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, утром 20 февраля в области на территории Богородчанской райбольницы начали развертывать первый в Украине мобильный госпиталь на 250 мест для инфицированных коронавирусом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ивано-Франковская область, карантин, Буковель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ивано-Франковская ОГА, Андрей Бойчук
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