На курорте Буковель закроют бары, рестораны и кафе

Тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусного заболевания в Ивано-Франковской области, заявил глава облгосадминистрации Андрей Бойчук.

На горнолыжном курорте Буковель закроют бары, рестораны и кафе, а также усилят другие карантинные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации 22 февраля.

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук сказал, что тесное общение, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции являются причинами стремительного распространения коронавирусная заболевания в регионе.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом "коронавирус". Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и в областном центре. Именно здесь во время новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей. Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры", – сказал Бойчук.

Руководство Буковеля решило закрыть для посетителей кафе, бары и рестораны; создать на горнолыжных трассах и подъемниках специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 23 февраля в Украине подтвердили 1,3 млн случаев COVID-19, умерло 25,3 тыс. заболевших, более 1,1 млн выздоровело.

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны: 21 февраля их было 515, 20 февраля – 618, 19 февраля – 738, 18 февраля – 753.

Из-за тяжелой ситуации 21 февраля в области обустроили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19. Как отметил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, утром 20 февраля в области на территории Богородчанской райбольницы начали развертывать первый в Украине мобильный госпиталь на 250 мест для инфицированных коронавирусом.