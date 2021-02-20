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В МВД показали мобильный госпиталь для больных COVID-19 в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом развертывают на территории Богородчанской райбольницы, отметил глава МВД Арсен Аваков.

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Мобильный госпиталь будет рассчитан на 120 пациентов
Мобильный госпиталь будет рассчитан на 120 пациентов
Фото: mvs.gov.ua

Утром 20 февраля в Ивано-Франковской области начали развертывать мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

"Около 21.00 19 февраля колонна медицинского госпиталя ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") прибыла к определенному месту сосредоточения. С утра 20 февраля начаты работы по его развертыванию", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19".

В МВД показали, как выглядит мобильный госпиталь. В частности, на фото есть девять больших палаток, установленных рядом со зданием больницы.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что мобильный госпиталь развертывается на территории Богородчанской центральной районной больницы для пациентов с COVID-19.

Министр подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой силы МВД в регионе работают в усиленном режиме.

17 февраля народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий говорил, что мобильный госпиталь на базе Богородчанской больницы будет рассчитан на 250 мест.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в Ивано-Франковской области по состоянию на 20 февраля предусмотрено 5828 койко-мест для больных COVID-19, в этих больницах есть 192 аппарата искусственной вентиляции легких.

17 февраля на оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной горбольнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки. 100 пациентов из Ивано-Франковска планируют доставить в больницы Львовской области.

"Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала она.

К утру 20 февраля в Украине подтвердили почти 1,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 6295 – за последние сутки. За время эпидемии в стране умерло 25 045 пациентов с COVID-19, выздоровело 1,13 млн человек.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировали 738 случаев COVID-19. По этому показателю регион лидирует со 2 февраля.

Теги: МВД, медицина, Арсен Аваков, ГСЧС, эпидемия, больница, Ивано-Франковская область, госпиталь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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